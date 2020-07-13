В Троицке членом избиркома назначили экс-чиновницу, обиравшую подчиненных

Облизбирком утвердил включение в состав ТИК бывшей замглавы города, уволившейся из-за уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», избирательная комиссия Челябинской области утвердила в качестве члена ТИК Троицка с правом решающего голоса экс-вице-мэра города Анну Чистякову. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте избиркома.

53-летняя Чистякова занимает должность помощника руководителя МБУ «Архив города Троицка». Ранее она была заместителем главы Троицка, однако вынуждена была уйти из-за уголовного дела, возбужденного в отношении ее и еще одного вице-мэра – Марины Брунцовой.

Чиновниц обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновницы выписывали подчиненным премии, а потом забирали часть средств себе. Всего в 2015-2017 годах женщины присвоили себе таким образом более 800 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения дел суд принял решение прекратить их по нереабилитирующим основаниям, назначив обеим судебный штраф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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