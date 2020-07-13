15-летний южноуралец закидал камнями проходивший мимо поезд

В Челябинской области сотрудники транспортной полиции задержали подростка, который обкидал поезд камнями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Златоуст поступило сообщение о том, что на перегоне «Вязовая – Усть-Катав» подросток обкидал камнями проходящий грузовой поезд.

Прибывшие на место транспортные полицейские обнаружили 15-летнего жителя Усть-Катава, который гулял вблизи железной дороги и из любопытства кидал камни по вагонам проходящего грузового состава.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком и его родителями беседу о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта, отметив, что нарушитель своими необдуманными действиями не только подвергал свои жизнь и здоровье опасности, но и угрожал безопасности движения на железной дороге.

Теперь родителям юного правонарушителя придется заплатить штраф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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