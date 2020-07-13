В Челябинске вынесли приговор зампотылу, пытавшемуся купить контрразведчиков

В Челябинской области осудили офицера, попытавшегося дать взятку сотрудникам ФСБ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области, Челябинский гарнизонный военный суд признал заместителя командира по тылу одной из авиационных воинских частей, расположенных на Южном Урале, в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

«К военным контрразведчикам, располагавшим информацией о том, что в одной из авиационных воинских частей, расположенных в Челябинской области, военнослужащими похищено войсковое имущество, и проводившим оперативно-разыскные мероприятия по установлению виновных, обратился офицер этой части с предложением прекратить проводимые мероприятия за денежное вознаграждение», – рассказали в силовом ведомстве.

После передачи 100 тысяч рублей оперуполномоченному органа безопасности взяткодатель был задержан с поличным сотрудниками УФСБ по Центральному военному округу.

Суд назначил ему штраф в сумме 210 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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