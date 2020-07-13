Прокуратура требует возбудить уголовное дело после ремонта парка Терешковой в Челябинске

Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств при проведении работ по благоустройству парка в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района областного центра по информации главного контрольного управления региона провело проверку исполнения законодательства при проведении работ по благоустройству Детского парка имени Валентины Терешковой.

«Установлено, что администрацией Тракторозаводского района Челябинска в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории парка приняты к бухгалтерскому учету акты формы КС-2, содержащие информацию о фактически невыполненных работах по устройству водоприемной системы, монтажу системы крепления гранитных плит, прокладке трубопровода и демонтажу старого трубопровода», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Факт производства работ на момент исполнения контракта подрядчиком в ходе проверки не подтвердился. Вместе с тем, их оплата произведена в полном объеме, в результате бюджет потерял 520,5 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением условий муниципального контракта, отсутствием контроля со стороны заказчика, нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, главе Тракторозаводского района прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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