В суд направлено дело южноуральца, за ночь порезавшего колеса 59 машин

Прокуратура Еманжелинска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, повредившего колеса 59 автомобилей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.
По версии следствия молодой человек в ночь на 26 октября 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ножом разрезал шины у припаркованных автомашин на улицах Ленина, Титова, Энгельса в Еманжелинске, повредив 59 автомобиля с материальным ущербом на общую сумму 368 тысяч рублей.
Хулиган был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Материальный ущерб потерпевшим не возмещен.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Еманжелинский городской суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.07.20
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