На Южном Урале усиливается жара

Солнце не щадит Южный Урал: жара усиливается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем воздух центральных и южных районах Челябинской области прогреется до +39 градусов, в Челябинске – до +38. Даже в горах и низинах возможно до +34.

В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы: вероятнее всего, на юге региона.

В Челябинске в ближайшие три дня осадков не обещают. А аномальная жара сохраниться минимум до конца недели.

Челябинск, Лиана Макоба

Челябинск. Другие новости 13.07.20

Кудрин объявил о росте госдолга России. / «Ловят момент и настаивают на досрочных выборах»: депутаты готовятся к борьбе за Госдуму. / Набиуллина: В росте кредитования есть элемент вынужденности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»