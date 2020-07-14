В минэкологии нашли объяснение воскресному смогу в Челябинске

Причиной смога в Челябинске в минэкологии назвали пожар на границе города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы уже несколько дней жалуются на висящий над городом смог.

Особенно усилились жалобы вечером понедельника, 13 июля, когда к неприятной дымке добавился еще и ярко выраженный запах гари. В министерстве экологии Челябинской области не стали комментировать причины нависшего над городом смога. Чиновники сочли достаточным объяснить лишь ухудшение состояния воздуха воскресным вечером.

«Сегодня вечером 13 июля в региональное министерство экологии стали поступать обращения граждан о загрязнении воздуха и задымленности на северо-востоке города Челябинска, а также наличии запаха гари. Граждане также были обеспокоены тем, что загрязнение воздуха могли вызвать выбросы промышленных предприятий», – сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков, поспешив развеять опасения челябинцев.

По словам чиновник, приблизительно с 18:00 до 21:00 было зафиксировано возгорание вблизи границ города в Красноармейском районе. «Запах гари доносится слабым ветром до города», – объяснил замминистра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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