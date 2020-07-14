Число инфицированных COVID-19 в Челябинской области превысило 9,5 тысяч

В Челябинской области за сутки подтверждены 136 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 9 тысяч 511 инфицированных. Выздоролвели на сегодняшний день 5 тысяч 991.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, 13 июля скончались 3 человека, зараженные COVID-19.

Непосредственно от инфекции умер 58-летний мужчина. Причиной смерти 46-летней женщины стала хроническая болезнь почек (5 стадия), а 81-летний южноуралец скончался от хронической обструктивной болезни легких и пневмофиброза.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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