Берег Увильдов завалили мусором – чиновники заявляют, что так везде

Члены СНТ, располагающегося на берегу Увильдов, потребовали оградить их от «диких» туристов.

Напомним, двухкилометровый забор, отделяющий побережье памятника природы от лесного массива, был снесен две недели назад. Пресс-служба регионального правительства рассказала об этом, традиционно приписав инициативу губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, хотя подобное предусмотрено федеральным законодательством.

Более того, чиновники сообщили, что по поручению главы региона разработан совместный план министерства экологии Челябинской области, прокуратуры и администрации Аргаяшского района, ОГУ ООПТ по проведению совместных рейдов по выявлению нарушителей с дальнейшей ликвидацией заборов. О том, как организовать отдых туристов, в областном правительстве не подумали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшие две недели освобожденный берег туристы завалили мусором, а окрестный лес превратили в одно большое отхожее место. Об этом рассказала на своей странице в социальных сетях депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

По словам парламентария, предприниматель, арендовавший часть пляжа у санатория «Увильды», ограничился лишь тем, что поставил на въезде шлагбаум и взимает за въезд на территорию участка по 500 рублей. «По факту что мы имеем: толпы машин, запаркованных не просто на территории ООПТ поверх кустов и травы, а в водоохранной зоне озера Увильды, десятки разведенных костров прямо в лесу, десятки самостийных отхожих мест прямо в лесу и у заборов дачников, кучи мусора, срубленные деревья, ну, а про карантинные меры уже и упоминать нет резона. И все это под носом у жителей СНТ «Здоровье», – возмущается челябинка, побывавшая на озере в минувшие выходные.

Мало того, в пятницу, 10 июля, незаконно снесли часть забора, отделявшего СНТ от леса, где и творится все вышеперечисленное. Возмущенные садоводы потребовали вмешательства властей. Чиновники отреагировали весьма своеобразно.

Южноуральцы обратились к замминистра экологии Виталию Безрукову. Тот направился разобраться представителя ООПТ Александра Крупина. «Разбирательство состояло в следующем: Крупин заявил жителям СНТ, что выписывать штрафы за разведение костров и парковку машин в лесу – это дело пропащее, и никто, мол, паспортов не даст, – рассказывает Вахтина. – А на мой вопрос – почему вы не пресекаете изначально въезд в лес и в водоохранную зону и не требуете у предпринимателя организовать стоянку, туалеты и следить за тем, чтобы не разводили костры, сотрудник ООПТ ответил – это, мол, бесполезно, это на всех озерах так».

В итоге чиновник все-таки вызвал полицию. «Но полицейские тоже ходили и недоумевали, что от них хотят разбушевавшиеся жители СНТ», – посетовала депутат.

«Сотрудник ООПТ прав, такая ситуация с организацией отдыха на всех озерах, даже на жемчужинах Урала – Увильдах и Тургояке. Подобные арендаторы берут пляжи в аренду или субаренду, ставят шлагбаумы, берут с людей деньги, ничего не делают для организованного отдыха, даже элементарных мероприятий, а минэко всему этому потворствует», – возмущенно констатировала парламентарий.

В минэкологии по поводу разгорающегося скандала сообщили, что в отношении арендатора участка пляжа составлен протокол за организацию парковки в охранной зоне водоема и вблизи памятника природы. Кроме того, он получил предписание о недопущении парковки авто в этой зоне. К административной ответственности намерены привлечь и собственника участка. Что касается уборки мусора, то это входит в обязанности собственника либо арендатора, подчеркнули в ведомстве.

Комментарий по поводу странной позиции сотрудника ООПТ, изложенной садоводам, получить не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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