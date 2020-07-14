Жительницам Южного Урала, развернувшим производство паленой водки на старом заводе, вынесли приговор

Три жительницы Верхнеуральска осуждены за незаконное производство алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуральский районный суд признал трех женщин виновными в производстве и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, использовании поддельных федеральных специальных марок, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

Напомним, в ноябре 2017 бывшие сотрудницы закрывшегося ликероводочного завода развернули на территории предприятия производство контрафактного алкоголя, используя оборудование завода. До марта 2018 года соучастницы произвели не менее 40 тысяч бутылок общей стоимостью не менее 7,1 миллиона рублей.

Женщины планировали произвести еще более 90 тысяч бутылок стоимостью свыше 18,5 миллиона рублей, однако были задержаны полицией.

Для придания законности изготовленной алкогольной продукции предприимчивые леди использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки для ее маркировки, а также чужие товарные знаки, принадлежащие ООО «Белуга Маркет», причинив компании ущерб на сумму 539 тысяч рублей, который возмещен.

В ходе судебного следствия две бутлегерши вину не признали, третья вину признала в полном объеме, взяв на себя ответственность за организацию производства.

В итоге суд приговорил каждую к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере по 750 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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