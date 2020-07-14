В Челябинске на переходе сбили женщину с ребенком. Есть погибшие

В Челябинске автомобиль сбил женщину и ребенка, переходивших дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла сегодня, 14 июля, 9:30 на Свердловском тракте в районе остановки общественного транспорта «Сад Уралец».

44-летняя челябинка, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», совершила наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 57-летняя горожанка скончалась от полученных травм на месте. Ее 7-летняя внучка получила травмы головы.

По информации ГИБДД, за 6 месяцев текущего года на дорогах Челябинска совершено 218 наездов на пешеходов, 110 из них произошли в зоне действия пешеходных переходов. В результате этих происшествий 4 человека погибли и 219 получили ранения различной степени тяжести.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.07.20

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