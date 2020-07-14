Самолет из Челябинска в Сочи не смог приземлится в месте назначения вовремя

Из-за грозы самолет из Челябинска не смог приземлиться в Сочи по расписанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс авиакомпании «Победа» «Челябинск – Сочи» вылетел из аэропорта имени Курчатова сегодня, 14 июля, в 05:50 и должен был прибыть в Сочи в 07:10. Однако, судно вынуждено было совершить промежуточную посадку.

По данным пресс-службы сочинского аэропорта, из-за грозы самолет был направлен на запасной аэродром в Минеральные Воды. В Сочи рейс прибыл в 08:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

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