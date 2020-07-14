Засохшие деревья и торчащие гвозди: южноуральцы требуют проверить расходование средств на благоустройство дворов

Общественники потребовали проверки контрольно-счетной палатой Челябинской области эффективности расходования бюджетных средств при благоустройстве дворов по нацпроекту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники назвали «фикцией» подход к реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Челябинской области.

Неутешительные выводы сделаны по итогам масштабного мониторинга состояния дворовых территорий Южного Урала. Он проводится ежегодно в рамках контроля за исполнением указов президента России. «Проверенные дворы были благоустроены в 2019 году, качество работ в абсолютном большинстве случаев крайне неудовлетворительное», – отмечают общественники. В связи с этим эксперты направили обращение в контрольно-счетную палату региона и губернатору Челябинской области с просьбой проверить эффективность расходования бюджетных средств ответственными лицами.

Проблема с благоустройством южноуральских дворовых территорий давно стала системной и существует несколько лет, на протяжении всего периода реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Челябинской области. В тупик ситуацию заводят формальное отношение ответственных лиц, абсолютное отсутствие комплексного подхода и использование тактики так называемых «быстрых побед», с помощью которых чиновникам удобно отчитываться о выполненных объемах, уверены активисты. Количество берет преимущество над качеством, когда единственная цель – поставить галочку в списке из 500-700 дворов, запланированных на год.

Практически в каждом дворе используются типовые проекты, при этом, работы выполняются точечно, зачастую все благоустройство ограничивается асфальтированием. Во многих дворовых территориях обнаружены засохшие деревья, сколотые бордюры, сломанные малые архитектурные формы, что свидетельствует о некачественной работе, настаивают южноуральцы. Практически в каждом формально благоустроенном дворе отсутствует доступная среда.

«Сама цель проекта подразумевает комплексный и качественный подход, а не просто освоение бюджетных средств, однако на практике ситуация противоположна. Поскольку повторно принять участие в программе, как правило, не представляется возможным, очевидно, что необходимо делать качественно, а не гнаться за объемами выполненных работ ради красивых цифр в отчете. При этом, в абсолютном большинстве случаев нарушения не исправляются, даже несмотря на то, что мы напрямую уведомляем о них ответственных лиц. Так, в 2019 году мы провели выездные рейды и составили список адресов с указанием моментов, которые нужно исправить. Повторный масштабный мониторинг 2020 года показал, что в абсолютном большинстве случаев меры не были приняты», – заявил представитель общественной организации.

В качестве примеров общественники приводят двор на ул. Энгельса, 44а в Челябинске, где в 2019 году было выполнено озеленение, не соответствующее смете. Спустя год здесь были обнаружены погибшие деревья, вместо высаженных кленов двор «украшают» засохшие ветки. Во дворе по адресу Шуменская, 6 для детей сделали травмоопасную песочницу с торчащими гвоздями. В таком состоянии она находится по сей день.

Также во время мониторинга были выявлены абсурдные примеры формального благоустройства. В этот список вошел двор на ул. Молодогвардейцев, 65, где рабочие оставили после благоустройства строительный мусор, который сейчас выполняет роль ограждений для клумб; а также – двор на Курчатова, 6а, где пешеход, идущий по новому тротуару, встречает на своем пути дерево.

На плохое качество проведенных работ жалуются, в первую очередь, те, для кого они должны выполняться. Пообщавшись с гражданами, эксперты выяснили, что у них существует высокая потребность в полноценных детских, спортивных и игровых площадках, однако фактически вовлеченность людей в процесс принятия решения отсутствует. В ряде случаев на местном уровне происходила манипуляция общественным мнением.

Из-за подобных действий региональных чиновников подавляющее большинство опрошенных людей воспринимают нацпроект как фикцию, сетуют общественники. И напоминают, что механизм его реализации подразумевает прозрачность и открытость для жителей, и просят обратить особое внимание на указанные факты при проведении проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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