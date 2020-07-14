Главный фонтан Челябинска зацвел

В Челябинске выключили фонтан на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Советского района приняли решение отключить светомузыкальный фонтан.

В администрации района рассказали, что из-за аномально высокой температуры в фонтане зацвела вода. Не помогли даже химические средства, добавляемые для чистки объекта.

Поэтому воду фонтана решено спустить, почистить дно и форсунки, после чего его снова наполнят водой.

Запустить фонтан планируется в среду, 15 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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