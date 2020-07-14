Пожилой челябинец умер во время КТ

В одной из больниц Челябинска пациент скончался во время компьютерной томографии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в дорожной клинической больнице станции «Челябинск».

Это одно из медицинских учреждений, где проводится компьютерная томография легких горожанам, поступившим с подозрением на пневмонию и COVID-19.

ЧП произошло 9 июля, но информация об этом появилась лишь сегодня. Известно, что 82-летнего челябинца привезли в больницу на компьютерную томографию. Во время ее проведения у мужчины остановилось сердце.

В соответствии со стандартной процедурой будет проведена областная комиссия по летальным исходам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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