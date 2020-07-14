Усть-катавских похоронщиков оштрафовали за взятку полицейскому

Попытка узнать информацию об умершей пенсионерке обошлась обернулась для похоронной конторы из Усть-Катава штрафом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировой суд признал директора похоронной фирмы из Усть-Катава виновной в покушении на дачу взятки, не превышающей 10 тысяч рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, директор ООО «Ангел», основной вид деятельности которого – организация похорон, в январе нынешнего года передала полицейскому деньги за информацию об умершей пенсионерке. Однако, сотрудник полиции от подношения отказался. Суд приговорил женщину к уплате штрафа в 30 тысяч рублей.

Кроме того, похоронную контору привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.07.20

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