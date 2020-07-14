Из-за пандемии южноуральцы не могут получить лекарство для маленькой девочки, больной раком

Из-за коронавирусных ограничений не могут привезти лекарство для четырехлетней Сони Барашовой, больной нейробластомой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очень драматичная ситуация складывается с лечением Сони Барашовой из Магнитогорска. Об этом сообщили на своей странице представители общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

Четырехлетнюю Соню в марте 2019 года доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка нейробластому.

К помощи девочке присоединился фонд «Искорка». Всего за год – весной этого года – на покупку лекарства для нее собрали 1 миллион рублей. За это время маленькой магниготорчанке сделали несколько операций и 10 блоков химиотерапии. Наконец, медики решили прибегнуть к MIBG-терапии – лечению радиоактивным йодом, который воздействует на пораженные клетки, по минимуму облучая здоровые.

Но для проведения лечения необходимо приобрести лекарство. Его-то и не могут получить южноуральцы, хотя деньги на приобретение уже собраны. «До сих пор не представляется возможным доставить из Венгрии в Россию препарат на основе радиоактивного йода для лечения девочки, – рассказали в «Искорка Фонде». – Дело в том, что препарат невозможно перевезти обычным авиарейсом – радиоактивные вещества перевозятся со специальной защитой, а такие спецборты пока не летают в связи с эпидемиологической ситуацией в мире».

В настоящее время к решению вопроса подключился благотворительный фонд «Подари жизнь», о проблеме проинформирована уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Это многомесячное ожидание очень тяжело дается родителям Сони. Мы все волнуемся вместе с ними и хотим их поддержать. И, конечно, очень надеемся на чудо!" – пишут представители общественной организации.

Надежду в южноуральцев вселяет то, что опухоль прекратила рост.

Челябинск, Виктор Елисеев

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