Сотрудников генподрядчика реконструкции аэропорта «Челябинск» оштрафовали за попытку мошенничества

В Челябинской области осуждены двое сотрудников коммерческой организации, виновные в покушении на мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, двух сотрудников компании – генерального подрядчика реконструкции аэропорта «Челябинск» признали виновными в покушении на мошенничество.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году челябинцы, выполнявшие обязанности прораба и начальника участка, пообещали директору коммерческой организации повлиять на заключение контракта по выполнению пуско-наладочных работ и приемку и оплату работ. За эту «услугу» они запросили 340 тысяч рублей. При этом, в действительности, сотрудники не обладали полномочиями по заключению контрактов и приемки работ.

При передаче части средств они были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда каждому осужденному назначено наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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