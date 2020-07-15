Южноуральский минздрав опубликовал свежие данные по COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлены 135 новых случаев COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умерли трое зараженных – все от хронических заболеваний, коронавирус стал сопутствующей инфекцией.

Причиной смерти 64-летнего мужчины стало злокачественное новообразование, 78-летний южноуралец скончался от атеросклеротической болезни сердца, 90-летня женщина – от недостаточности аортального клапана.

Всего с начала пандемии, в Челябинской области выявлены 9 тысяч 646 инфицированных ковид.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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