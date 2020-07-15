Южноуральские чиновники простили недобросовестным подрядчикам десятки миллионов рублей

В Контрольно-счетной палате Челябинской области рассказали о результатах аудита в сфере закупок в первом половине 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе-июне 2020 года совокупный объем объявленных заказчиками Челябинской области открытых государственных и муниципальных закупок, которые регулируются законом № 44-ФЗ, составил 48,5 миллиарда рублей.

К наиболее типичным нарушениям, выявленным аудиторами в первой половине 2020 года, в контрольно-счетной палате отнесли, в первую очередь, нарушение условий реализации контрактов. «Установлено 288 фактов нарушения, из них по 29 контрактам нарушены сроки реализации (своевременность расчетов), – говорят в ведомстве. – Вместе с тем, нарушение сроков оплаты по контракту влечет административную ответственность, а также риск причинения ущерба в случае взыскания неустойки».

Также речь идет о невключении в контракт (договор) обязательных условий, в том числе: о сроках возврата заказчиком подрядчику средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, об ответственности подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Кроме того, отсутствует срок и порядок приемки выполненных работ, поставленных товаров.

Еще одним типичным нарушением является неправомерное внесение изменений в договор. Их объем превысил 92 миллиона рублей, среди них: изменение порядка и сроков оплаты по контракту, а также размера авансового платежа.

Кроме того, в КСП отметили несоблюдение требований к содержанию документации о закупке (установлено 44 случая). Наконец, неприменение мер ответственности по контракту, в том числе взыскания неустойки с недобросовестного поставщика. Сумма невзысканных штрафных санкций по контрактам составила порядка 28 миллионов рублей.

Причины выявленных нарушений и недостатков: отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров и ведомственного контроля в сфере закупок, недостатки в организации планирования и обоснования закупок, низкий уровень контроля заказчика при исполнении контрактов, сложность нормативного регулирования сферы закупок.

По итогам проведенного аудита в сфере закупок контрольно-счетной палатой направлено 14 представлений объектам контроля и 6 обращений в правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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