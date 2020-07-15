Энергосбыт выставил южноуральской пенсионерке удесятеренный счет

С жительницы Челябинской области потребовали плату за в десятеро большее количество электричества, чем она потратила.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокуратура Еткульского района провела проверку по обращению пенсионерки – инвалида 3 группы о завышенном начислении платы за электроснабжение.

«Установлено, что ПАО «Челябэнергосбыт» за май 2018 года произведено начисление платы за электроснабжение исходя из потребления 7600 кВт/ч, в то время как фактически по прибору учета потребление электроэнергии составило 0760 кВт/ч», – рассказали в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что сбытовики присылали женщине квитанции об оплате 7600 кВт/ч электроэнергии (почти 14 тысяч рублей). Помимо этого, были начислены более 3 770 рублей пени на необоснованно завышенную сумму долга.

По результатам проверки прокурором конкурсному управляющему ПАО «Челябэнергосбыт» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

В результате принятых мер реагирования пенсионерке произвели перерасчет, она исключена из числа должников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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