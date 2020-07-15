Призывника из Златоуста заставили вернуть деньги, потраченные на его обучение

В Златоусте суд обязал призывника вернуть государству средства, затраченные на его обучение по военно-учетной специальности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №2 Златоуста удовлетворил исковые требования прокурора, заявленные в интересах Российской Федерации к гражданину о взыскании средств, затраченных на обучение по военно-учетной специальности.

Установлено, что молодой человек состоит на воинском учете и подлежит призыву на военную службу. На основании договора, заключенного с военным комиссаром Златоуста и Кусинского района, прошел обучение по программе профессиональной подготовки по военно-учетной специальности на водителя категории «С» в «ПОУ Златоустовская ОТШ ДОСААФ России».

«Договором предусмотрено право военного комиссариата требовать от курсанта возмещения расходов, затраченных на обучение в полном объеме, в том числе и в случае невозможности призыва курсанта на военную службу на должность соответствующей полученной военно-учетной специальности по причине лишения права на управление транспортным средством в соответствии с решением суда. Образовательные услуги предоставлялись за счет субсидий, выделенных для этих целей из федерального бюджета», – рассказали в надзорном ведомстве.

В октябре 2019 года молодой человек получил водительское удостоверение. Но уже в декабре мировой судья лишил его водительских прав на полтора года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Златоустовец подлежит призыву на военную службу в 2020 году, однако из-за лишения прав при прохождении службы по призыву он не сможет управлять транспортными средствами и применить полученную им специальность водителя транспортного средства категории «С». В связи с чем, мировым судьей принято решение о взыскании в пользу государства 24 тысяч 36 рублей, затраченных на его обучение по военно-учетной специальности.

Решение суда в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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