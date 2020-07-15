Каршеринг по-уральски: магнитогорец угнал машину, не дождавшись маршрутки

В Магнитогорске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении угона автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» УМВД по Магнитогорску обратилась 40-летняя жительница города.

Женщина рассказала, что припарковала свой автомобиль отечественного производства возле дома, а утром обнаружила пропажу машины. Причиненный ущерб она оценила в 60 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП «Ленинский» задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 27-летний магнитогорец. Молодой человек объяснил, что ночью ему необходимо было добраться до дома. Так как маршрутки уже не ходили, он решил воспользоваться чужим автомобилем. С помощью подручного средства он открыл машину, сумел завести двигатель и уехал.

Отделом дознания ОП «Ленинский» УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Похищенное транспортное средство изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владелице.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.07.20

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