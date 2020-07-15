На кладбище под Челябинском устроили погром

Полиция Копейска задержала мужчину, разрушившего три десятка надгробий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску обратился смотритель кладбища. Мужчина сообщил, что на погосте, расположенном в поселке Старокамышинский, повреждено около 30 памятников.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков пришел на место и в хаотичном порядке начал ломать надгробия.

По данному факту в ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления квалифицируемого частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальная санкция данной части статьи – арест на срок до трех месяцев.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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