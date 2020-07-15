На кладбище под Челябинском устроили погром

Полиция Копейска задержала мужчину, разрушившего три десятка надгробий.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску обратился смотритель кладбища. Мужчина сообщил, что на погосте, расположенном в поселке Старокамышинский, повреждено около 30 памятников.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков пришел на место и в хаотичном порядке начал ломать надгробия.
По данному факту в ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления квалифицируемого частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальная санкция данной части статьи – арест на срок до трех месяцев.
В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.07.20
Каршеринг по-уральски: магнитогорец угнал машину, не дождавшись маршрутки. / Госдума готова утвердить трехдневное голосование на выборах. / Призывника из Златоуста заставили вернуть деньги, потраченные на его обучение. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube