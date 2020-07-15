Копейск столкнулся с транспортным коллапсом

Смена перевозчика в Копейске обернулась транспортным коллапсом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром сегодня, 15 июля, многие копейчане опоздали на работу из-за проблем с общественным транспортом. В привычное время горожане не смогли уехать со своих остановок.

Транспортный коллапс оказался связан со сменой перевозчика. Именно сегодня новый автобусы вышли на свои маршруты, но их оказалось слишком мало. Водители же прежних перевозчиков устроили акцию протеста на автовокзале Копейска.

Интересно, что о прекращении действия разрешений на обслуживание маршрутов с 15 июля действующих маршрутчиков предупредили за полгода до самого события.

А вот организовать плавный переход городские власти не смогли. Сначала ФАС отменила проведение конкурса по отбору новых перевозчиков: по мнению антимонопольной службы, мэрия неправомерно объединила все маршруты в один лот, чем ограничила конкуренцию. В итоге к 15 июля провести аукцион не смогли.

Городские власти могли пролонгировать действовавшие разрешения до окончания конкурсных процедур, но решили заключить временный договор с новой компанией. Копейчанам презентовали новые маршруты, но оставили в неведении касательно расписания движения.

Кроме того, новый перевозчик не смог вывести на маршруты необходимое количество автобусов. Как объяснили в мэрии, не все водители «старых» маршруток успели оформиться на работу в новую фирму, в результате не все машины смогли уйти сегодня в рейс.

Уже с завтрашнего утра перевозчик начнет работу в полную силу, заверяют чиновники. Правда, по какому расписанию будут ездить автобусы, все еще неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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