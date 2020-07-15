В Челябинской области отказались от услуг «мусорного» регоператора

Власти Челябинской области расторгнут договор с одним из региональных операторов по обращению с ТКО.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве экологии Челябинской области, ведомство приняло решение о расторжении соглашения с региональным оператором горного кластера МУП «Комритсервис».

«Поступает огромное количество обращений от граждан, которые сообщают, что мусор вывозится нерегулярно или не вывозится вовсе. На качество вывоза отходов влияет низкая собираемость платежей. Хозяйственная деятельность предприятия признана неудовлетворительной, накопились долги перед подрядчиками», – рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

На данный момент опубликована конкурсная документация на поиск нового регионального оператора, который сможет разработать инвестиционную программу и наладит процессы по вывозу отходов. «В любом случае перебоев с вывозом мусора не будет. «Комритсервис» продолжит работу до прихода нового регионального оператора», – заверил чиновник.

Напоминаем, МУП «Комритсервис» отвечает за организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Горного кластера Челябинской области: в Саткинском, Катав-Ивановском и Ашинском районах, а также в Усть-Катаве и Трехгорном.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.07.20

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