В Челябинске меняется маршрут автобуса, следующего в аэропорт

В Челябинске изменится маршрут автобуса, следующего с ЧМЗ в аэропорт.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении транспорта Челябинска, с 16 июля 2020 года в связи с завершением ремонтных работ на путепроводе в районе ООО «Мечел-Кокс» автобус №41 «ДК Строителей – Аэропорт» будет ходить по другому расписанию и по другой трассе.

В частности, маршрут будет проходить по путепроводу через остановки Коксохим и АТУ без проезда по Бродокалмакскому тракту. «После завершения работ по укладке трамвайных путей возобновится движение по маршруту трамвая №19 «Чичерина – Коксохим», – добавили в ведомстве. – С 17 июля будет обеспечена работа троллейбусного маршрута № 21 «Железнодорожный вокзал – ТЭЦ № 3». Средний интервал движения составит около 20 минут».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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