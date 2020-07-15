В Еманжелинске горожане вышли на митинг из-за отсутствия воды

Южноуральцы пытаются воспользоваться предстоящими выборами, чтобы выбить у чиновников решение проблемы с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стихийный митинг превратилась встреча главы Еманжелинска Александра Хрулева с жителями поселка Разрез Батуринский.

Встреча проходила сегодня, 15 июля. Но чиновнику не дали выступить, встретив его криками: «долой-долой» и «дайте воды!» Припомнили мэру и другие просчеты – появление у поселка свалки, ненормативное состояние автодороги. Видео встречи разместил в социальных сетях телеканал «Еманжелинск-информ».

Власти признают, что проблема водоснабжения и в самом Еманжелинске (в городе введен плавающий график подачи воды), и в Еманжелинском районе стоит остро. Но предпочитают указывать на то, что это не единственный муниципалитет Челябинской области с подобной проблемой.

В сегодняшнем же митинге винят некие «политические силы», заинтересованные в ослаблении «единороссов» перед предстоящими в сентябре выборами в Законодательное собрание Челябинской области.

Между тем, активизация южноуральцев в преддверии выборов – явление давнее. За долгие годы жители Челябинской области вполне усвоили, что хоть как-то приблизить решение их насущных проблем можно только с помощью «предвыборного шантажа»: пройдет голосование – и о избирателях снова благополучно забудут.

В свою очередь, прокуратура уже начала проверку информации о ненадлежащем водоснабжении в Еманжелинском районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.07.20

Госдума внесла поправки в закон о прививках. / В Сочи женщина с Covid-19 гуляет по курорту и общается с людьми, но суд отказался отправить ее в больницу принудительно. / «Власти будет сложнее доказать, что она не мухлевала»: эксперт оценил последствия трехдневного голосования на выборах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»