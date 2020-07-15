Пиар губернатора Текслера обернулся для челябинцев знойным кошмаром

Жители Челябинска жалуются на невозможность передвигаться по городу в новых автобусах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне южноуральский губернатор Алексей Текслер заявил, что решил выделить из резерва регионального бюджета 653,5 млн рублей, на которые для Челябинска купят 34 новых автобуса.

Главными достоинствами это техники являются экологически чистое топливо и кондиционеры в салоне, что немаловажно в условиях периодически случающейся в городе жары и постоянных НМУ.

И, действительно, пришедшие в Челябинск новые зеленые автобусы вышли на маршруты с подключенной системой охлаждения воздуха. Но радовались горожане недолго: если на прошлой неделе в салонах еще было прохладно, то когда в городе установилась 35-градусная жара, автобусы ходят с выключенными кондиционерами.

Изнывающие от зноя пассажиры предъявляют претензии кондукторам, а те объясняют, что кондиционеры «жрут» слишком много топлива, и автобусам, когда система охлаждения включена, не хватает газа.

«Например, раньше мы обедали на ЮУрГУ, и у нас оставался газ на кондиционеры, а теперь нас заставляют возвращаться на обед в автобусный парк, топлива на остальное не хватает», – объяснила сегодня измученным пассажирам кондуктор одного из автобусов маршрута №83.

Получить официальные комментарии по поводу неработающих кондиционеров в новых автобусах пока не удалось.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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