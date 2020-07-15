В райсовете Челябинска объяснили, почему оставили округа оппозиционных депутатов без денег

В Советском райсовете Челябинска объяснили причины дискриминации горожан, отдавших голоса за оппозиционных кандидатов.

Напомним, скандал в Советском районе Челябинска разгорелся в середине июня, когда четыре депутата районного совета от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, мэру города Наталье Котовой и в прокуратуру на коллег из «Единой России», лишивших их денег «на первоочередные нужды».

По традиции ежегодно каждому депутату районного совета выделяется 880 тысяч рублей на решение проблем избирателей, не требующих существенного финансирования (мелкий ремонт, благоустройство, материальная помощь). Но в Советском районе решили лишить оппозиционных депутатов этих денег сразу на четыре года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спустя почти полтора месяца мятежным депутатам ответили на их претензии, причем на официальной странице Совета депутатов и администрации Советского района Челябинска в социальных сетях. «Ежегодно в Советском районе реализуются четыре программы благоустройства. Эти программы формируются на основании обращений жителей в администрацию Советского района, а также наказов избирателей депутатам различных уровней вне зависимости от партийной принадлежности. Весной текущего года, несмотря на все сложности, связанные с противовирусными ограничениями, программы были сформированы, и началась их плановая повсеместная реализация. Однако утверждали данные программы только депутаты, входящие во фракцию «Единая Россия». Остальные депутаты, входящие в прочие парламентские фракции, самоустранились от конструктивного обсуждения комплексного формирования и утверждения программ, а также депутатского контроля при их исполнении. Таким образом, депутаты, избранные от партии «Единая Россия», берут на себя ответственность за эффективную реализацию программ текущего года в Советском районе».

Причем из последовавшего обсуждения в соцсетях выяснилось, что благоустройство в округах оппозиционных депутатов все-таки проводиться будет (в рамках соответствующих программ). Но, как следует из вышеприведенного поста, уже под «чутким контролем» депутатов-«единороссов» и с соответствующей партийной символикой на технике.

Представители парламентской оппозиции возмущены подобным способом решения проблемы. Так, в пресс-службе ЛДПР настаивают: ни о каком самоустранении не было и речи. Более того, представитель партии вносил свои предложения администрации района, чему есть документальное подтверждение. На само же «конструктивное обсуждение» оппозиционных депутатов почему-то никто не позвал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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