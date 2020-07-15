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Среда, 15 июля 2020, 17:34 мск

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Обвинение потребовало для южноуральского депутата, застрелившего жену на глазах детей, 12 лет колонии

Депутата из Челябинской области требуют посадить на 12 лет за убийство жены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 15 июля, в областном суде состоялись прения по уголовному делу в отношении 50-летнего депутата поселка Локомотивный Карталинского района, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью.

Напомним, трагедия разыгралась ночью 21 августа 2019 горда в Карталах. После ссоры с женой депутат- «единоросс», главный врач Областной больницы поселка Локомотивный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял свою 32-летнюю супругу из охотничьего ружья. Свидетелями расправы стали двое детей супругов, младшему из которых на тот момент было 3 года, старшему – 12 лет.

«Гражданских исков о возмещении материального ущерба и морального вреда по делу не заявлено. Потерпевшая – теща южноуральца не настаивает на назначении ему строгого наказания», – рассказали в надзорном ведомстве.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, является явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельствами, отягчающими наказание, стали совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, а также с использованием оружия.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, прокурор просил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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