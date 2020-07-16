Мэрия Челябинска объявила конкурс на проведение фейерверка в день города

Администрация Челябинска объявила конкурс на организацию фейерверка, приуроченного к очередному Дню города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из городского бюджета на традиционный салют выделяется 1 млн рублей. Торги, запланированные на 31 июля, пойдут на понижение.
Согласно технической документации, фейерверк должен быть панорамным, многоуровневым, и длиться непрерывно в течение 15 минут.
В мэрии подчеркивают, исходя из эпидситуации, мероприятие может не состояться.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 15.07.20
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