Мэрия Челябинска объявила конкурс на проведение фейерверка в день города

Администрация Челябинска объявила конкурс на организацию фейерверка, приуроченного к очередному Дню города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из городского бюджета на традиционный салют выделяется 1 млн рублей. Торги, запланированные на 31 июля, пойдут на понижение.

Согласно технической документации, фейерверк должен быть панорамным, многоуровневым, и длиться непрерывно в течение 15 минут.

В мэрии подчеркивают, исходя из эпидситуации, мероприятие может не состояться.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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