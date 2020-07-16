«Мест нет нигде»: челябинца с признаками коронавируса отправили из больницы домой на маршрутке

В Челябинске мужчину с подозрением на COVID-19 отказались госпитализировать, отправив домой на маршрутке, поставив под угрозу здоровье десятков горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель поселка Шагол несколько дней боролся с симптомами ОРВИ: высокой температурой, кашлем, насморком. Но потом у мужчины пропал вкус, и он заподозрил, что у него COVID-19.

Южноуралец вызвал участкового врача, а уже она – скорую помощь. «Меня повезли на компьютерную томографию в ГКБ №6, – цитирует 74.ru челябинца. – Обследование показало 12% поражения легких. Мне сказали: «У вас, скорее всего, ковид», но никаких тестов и анализов я не сдавал. Там позвонили врачам, чтобы положить меня в больницу, но им сказали: «Мест нет, пусть идет домой». Я на маршрутке с одной пересадкой поехал обратно».

На следующий день к нему пришла врач и, измерив кислород в крови, снова вызвала скорую и выдала направление в ОКБ №3. «Скорая приехала в час ночи, замерили снова кислород, – рассказывает челябинец. – Потом врач позвонила в больницу и включила громкую связь, диспетчер сказала: «Мест в Челябинске нигде нет, даже в Потанино все занято, пусть лечится амбулаторно». Но как лечиться-то, если ко мне приходили четыре раза, и никто ничего не назначил?»

В управлении здравоохранения Челябинска заявили, что показаний для госпитализации в данном конкретном случае не было. По информации чиновников, мужчина наблюдается в ГКБ №5, «в том числе дистанционно». Что представляет из себя дистанционное наблюдение, в горздраве не уточнили.

История вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. «А как же дополнительные 500 коек? Все заполнены уже?» – интересуются челябинцы. «Наверняка энное количество чиновников, просто с подозрением на вирус, сейчас занимают палаты «люкс». Вон как Зюсь (пресс-секретарь губернатора Челябинской области. – прим. РИА «Новый День») и подобные пиарились на этом», – напоминают южноуральцы. А попутно интересуются: какие же были показания к госпитализации пресс-секретаря главы региона. И задаются риторическим вопросом: «И кто-то еще верит статистике по ковиду?»

Впрочем, медиков челябинцы не винят. «Что вы на врачей набросились? – пишут горожане. – Они разве сократили количество больниц в два раза с 2000 года? Они разве сократили количество станций скорой помощи более чем на 30% с 2000 года? Была бы их воля, они всех бы больных по палатам разместили. Но одного желания мало – нужна еще возможность. А это уже вопрос не к ним!»

Вопрос, действительно, не к медикам: процесс оптимизации региональной системы здравоохранения проходил при деятельном участии нынешнего первого вице-губернатора Ирины Гехт. Теперь она же не менее отчаянно борется с последствиями своей предыдущей деятельности. Не забывая, впрочем, проследить, чтобы медикам не перепала ни одна «лишняя», по мнению чиновников, копейка из «ковидных» выплат.

Что касается городского управления здравоохранения, то циничности представителей этого ведомства челябинцы уже перестали удивляться. Для городских чиновников не является проблемой ни суточное, а то и больше, ожидание скорой – всего лишь при угрозе ковида, от которого, как рассказывали те же чиновники и их коллеги из областного министерства в начале периода ограничений, люди могут «сгореть» за считанные дни. Как не удивлял их отказ в обеспечении лекарствами горожанам с 25%-ным поражением легких или отказы в выплатах водителям скорых. Очень выдержанные чиновники работают в управлении здравоохранения Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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