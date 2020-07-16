Контрольно-счетная палата региона подала в суд на мэра Миасса

Аудитора областного правительства подали в суд на главу Миасса Григория Тонких.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, высокопоставленного чиновника требуют наказать за игнорирование предписаний ведомства.

В 2018 году КСП региона провела комплексная ревизия деятельности властей Миасса. «По результатам проверки главе Миасса вручено представление об устранении нарушений, сроки исполнения которого неоднократно переносились. До настоящего времени отдельные нарушения не устранены (без уважительных причин)", – возмущенно констатировали представители ведомства.

По данному факту КСП составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении в отношении мэра города Григория Тонких.

Челябинск, Виктор Елисеев

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