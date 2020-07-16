В Челябинской области не сходятся официальные данные по коронавирусу

В Челябинской области выявлено за сутки 140 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, 15 июля скончались еще 4 человека, зараженные COVID-19: непосредственно от инфекции умерла 71-летняя женщина.

Причиной смерти 48-летней пациентки стал острый лейкоз, злокачественное новообразование убило 58-летнего мужчину, 74-летний южноуралец скончался от острого инфаркта миокарда.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрированы 9 тысяч 786 инфицированных.

Отметим, что данные минздрава расходятся с цифрами сайта «коронавирус74», котрый публикует данные Роспотребнадзора.

Или вот, например, ситуация по Верхнему Уфалею: сайт сегодня сообщает, что там всего 37 инфицированных,

А городские власти еще 14 июля сообщали о 39.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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