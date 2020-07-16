На полигоне ТКО в Копейске нашли кучу нарушений

Прокуратура Копейска вскрыла нарушения в сфере обращения с отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и Копейского отдела управления Росреестра провели выездная проверка ООО «Комтранссервис», являющегося оператором полигона твердых коммунальных отходов «Южный», расположенного около поселка Старокамышинск.

В ходе проверки давалась оценка соблюдению природоохранного, земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации вышеуказанного полигона.

«Установлено, что отсутствует согласованный и разработанный в установленном порядке проект санитарно-защитной зоны полигона; допущено самовольное занятие земельного участка при размещении полигона; нарушены требования к мониторингу вредных веществ, выделяемых в процессе эксплуатации полигона; имеется ряд нарушений в сфере обращения с отходами – отсутствие сетчатых ограждений, не эксплуатируется контрольно-дезинфицирующая ванна для мусоровозов, отсутствует обводной канал вдоль периметра границ полигона; допущено отклонение обустройства полигона от первоначального проекта, прошедшего экспертизу и утвержденного контролирующими органами; зафиксировано иное вредное воздействие на почву», – рассказали представители надзорного ведомства.

По итогам проверки прокуратурой города в отношении ООО «Комтранссервис» и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях.

Также, директору компании внесено представление об устранении допущенных нарушений законодательства.

Устранение нарушений и рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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