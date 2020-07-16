В отношении сотрудницы муниципальных тепловых сетей Челябинска возбудили уголовное дело

Сотрудницу МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» подозревают в получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СКР возбудил уголовное дело по факту получения техническим специалистом МУП «ЧКТС» взятки за незаконные действия.

Следователи считают, что представитель ФГУ по эксплуатации водохранилищ передал сотруднице МУПа более 40 тысяч рублей за разрешение открыть задвижки для подачи тепла. Как пишет «Знак», потенциальным взяткодателем может быть директор учреждения Александр Цейзер. Но официально это не подтверждается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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