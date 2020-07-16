За сутки на Южном Урале произошло три десятка лесных пожаров

Жара провоцирует природные пожары в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 28 природных пожаров зафиксировано за минувшие сутки на территории региона.

По предварительным данным, наибольшее количество пожаров было на территории Миасского лесничества – 8 возгораний на общей площади 19,5 гектаров. Самый крупный пожар (по оперативной информации) произошел в Челябинском военном лесничестве. Он охватил 70 гектаров.

Крупный пожар зафиксирован за прошедшие сутки в Октябрьском лесничестве. Здесь огонь распространился на 42 гектара. Более того, он перешел в стадию верхового. Существовала угроза деревне Журавлиное, огонь находился на удалении 1,5 километров. Пожарным удалось отстоять населенный пункт. На месте работали 7 автоцистерн и 28 человек личного состава.

Из-за жары ситуация продолжает осложняться. Если еще вчера были муниципалитеты с третьим классом пожарной опасности, то сегодня уже таковых нет – только четвертый (39 муниципалитетов) и пятый классы (4 муниципалитета). Наибольший риск возникновения природных пожаров прогнозируется в Варненском, Увельском, Кизильском районах и Южноуральске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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