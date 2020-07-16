В Челябинске загорелся городской бор

В Челябинском городском бору вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня, 16 июля, в первой половине дня.

Как рассказали очевидцы, огонь начал распространяться со стороны ЦПКиО имени Гагарина. По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в городском бору загорелась трава.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте возгорания работает два экипажа пожарных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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