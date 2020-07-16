«Главное, в маске»: голый южноуралец пришел в магазин за покупками

В Озерске мужчина явился в магазин в чем мать родила и в маске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озерчан шокировала выходка горожанина, явившегося в магазин известной сети алкомаркетов абсолютно голым. При этом на лице его, в соответствии с правилами противодействия распространению COVID-19, была надета медицинская маска. В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина уже выходит из магазина.

Интересно, что озерчанина даже обслужили, так как в руках у него пакет, полный покупок. С этим пакетом южноуралец дошел до иномарки и спокойно сел в нее.

Некоторых возмутили действия мужчины. Впрочем, большинство предположили, что горожанин просто проиграл какой-то спор и «голый визит» – плата за проигрыш. И конечно, южноуральцы не могли не отметить, что при всей экстравагантности «наряда» озерчанин не забыл надеть маску. «Главное, в маске», – иронично отмечают горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.20

Счетная палата: Россия рискует получить новые долгострои и увеличить армию обманутых дольщиков. / В Челябинске загорелся городской бор. / За сутки на Южном Урале произошло три десятка лесных пожаров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»