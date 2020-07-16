На Южном Урале возобновился суд над экс-полицейским, обвиняемым в харрасменте и изнасиловании подчиненной

В Челябинской области возобновился судебный процесс над экс-руководителем следственного отдела полиции, обвиняемого в сексуальной эксплуатации подчиненных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе процесса над бывшим начальником следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифом Биктимировым начался допрос свидетелей обвинения.

Напомним, Биктимирова уволили за харрасмент в июне 2019 года. Тогда же возбудили уголовное дело по статье 133 УК РФ (понуждение к сексуальным действиям).

На принуждение к сексу под угрозой «неприятностей по службе» пожаловались шесть женщин-полицейских. В августе добавилась новое обвинение – в изнасиловании подчиненной (ч.1 ст. 131 УК РФ). Суд отправил бывшего полицейского в СИЗО, а в марте заменил меру пресечения на домашний арест.

Процесс над чебаркульцем начался в середине июня, но заседания несколько раз переносились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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