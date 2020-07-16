На Южном Урале умер еще один врач, зараженный коронавирусом

В Челябинской области умер еще один врач, зараженный коронавирусом.

Как стало известно РИА «Новый День», в Верхнем Уфалее скончался 64-летний эндоскопист, проработавший в центральной городской больнице свыше 30 лет. О произошедшем в городе стало известно вчера. Сегодня смерть подтвердили в региональном минздраве.

«Речь в данном случае, вероятнее всего, идет о семейном очаге. Проводится эпидемиологическое расследование, – сообщили в ведомстве. – Пока у сотрудника был выявлен только условно-положительный тест на коронавирусную инфекцию».

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 16.07.20

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