Двое малышей выпали из окон многоэтажек в Челябинске

За сутки двое маленьких детей выпали из окон в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, за прошедшие сутки еще двое детей выпали из окон многоэтажных домов, оба с четвертого этажа.
Происшествия случились с детьми одного и двух лет в Челябинске.
Малыши живы, с различными травмами доставлены в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.
В ведомстве отмечают, что ️в летний период в ЧОДКБ ежедневно регистрируют до 25 детей с черепно-мозговыми или высотными травмами.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.07.20
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