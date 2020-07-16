Двое малышей выпали из окон многоэтажек в Челябинске

За сутки двое маленьких детей выпали из окон в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, за прошедшие сутки еще двое детей выпали из окон многоэтажных домов, оба с четвертого этажа.

Происшествия случились с детьми одного и двух лет в Челябинске.

Малыши живы, с различными травмами доставлены в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

В ведомстве отмечают, что ️в летний период в ЧОДКБ ежедневно регистрируют до 25 детей с черепно-мозговыми или высотными травмами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.20

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