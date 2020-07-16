Власти Челябинской области сняли ряд «ковидных» ограничений

В Челябинской области объявили об очередном послаблении режима повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений в регионе. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы главы региона.

Согласно документу, могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания.

В полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

В парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы.

«Вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», – уточняют в областном правительстве.

Также южноуральцам напоминают, что в️ регионе продолжает действовать масочный режим. Кроме того, будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.20

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