Карантин Текслера: южноуральцы перестали соблюдать элементарные требования режима повышенной готовности

Предприниматели и жители Челябинской области устали от абсурдного режима повышенной готовности, который до сих пор не решились снять региональные чиновники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы вняли призыву «научиться жить с коронавирусом», уже несколько месяцев звучащему с самых разных трибун. Но интерпретировали его весьма своеобразно.

Устав от затянувшегося режима повышенной готовности, продолжающегося четвертый месяц, жители региона уже практически не замечают рекомендаций медиков, касающихся правил противодействия распространению COVID-19. Причем, делают это как простые южноуральцы, так и представители бизнеса.

Так, telegram-канал «Морг у леса» сообщает, что в некоторых магазинах, кулинариях и пивных вместо дезинфицирующего раствора в пульверизаторы стали наливать обычную воду.

Проявляют фантазию и управляющие точек общепита, лишенных возможности разбить летнюю веранду (работа таких учреждений в помещениях пока запрещена). Видимо, чтобы у контролеров не возникало лишних вопросов, в ряде кафе, решили убрать посетителей от окон. Предприимчивые владельцы устанавливают посреди зала большой стол, за который и усаживают клиентов. В итоге, горожане едва не касаются друг друга локтями.

В магазинах эконом-класса уже перестали требовать, чтобы южноуральцы находились в помещении в масках. Где-то это произошло после многочисленных конфликтов с посетителями. При этом, например, одна из торговых сетей даже приобрела одноразовые маски для бесплатного предоставления их клиентам. Но даже в магазинах этой сети уже не настаивают на обязательности масок. Также весьма немногие проводят дезинфекцию.

Впрочем, там, где это требование сохраняется, сотрудники торговых точек не обращают внимания ни на то, насколько правильно надевают СИЗ клиенты, но и сами носят маски по принципу «лишь бы была».

Не отстают от бизнеса и горожане. Например, на спортплощадках в парке Гагарина яблоку негде упасть, и мало кто думает о социальной дистанции.

Подобному отношению способствуют действия и объяснения властей. Так, если в начале пандемии чиновники через суд заставляли некоторых южноуральцев с подозрением на коронавирус лечь в больницу, то теперь чиновники мэрии Челябинска рассуждают о необходимости показаний для госпитализации, а большинству горожан не гарантируют даже обеспечения лекарственными средствами. Оказывается, COVID-19 – не основание для бюджетного финансирования, и челябинцы должны сами платить за медикаменты.

Лишь губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает делать вид, что контролирует ситуацию. Хотя сам на многих мероприятиях появляется без медицинской маски. При этом введенный им же самим масочный режим в регионе продолжает действовать. Но южноуральцы предпочитают следовать примеру главы Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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