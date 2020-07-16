В Челябинске возобновляется движение трамваев в сторону Коксохима

В Челябинске запустили движение трамваев в сторону Коксохима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 17 июля возобновляется работа трамвая №19 по маршруту «Чичерина – Коксохим».

Кроме того, изменилось расписание движения трамвая №10 «Першино ЦХП»: добавились рейсы по маршрутам «ЧМК – Коксохим» и «ЦХП – Коксохим».

В утренние и вечерние часы дополнительные рейсы на Коксохим будут выполнять трамваи №3 и №20.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.20

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