В Челябинске возобновляется движение трамваев в сторону Коксохима

В Челябинске запустили движение трамваев в сторону Коксохима.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 17 июля возобновляется работа трамвая №19 по маршруту «Чичерина – Коксохим».
Кроме того, изменилось расписание движения трамвая №10 «Першино ЦХП»: добавились рейсы по маршрутам «ЧМК – Коксохим» и «ЦХП – Коксохим».
В утренние и вечерние часы дополнительные рейсы на Коксохим будут выполнять трамваи №3 и №20.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.07.20
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