Южноуралец устроил «танцы» на железнодорожном переезде и набросился на полицейского

В Челябинской области 45-летний мужчина обвиняется в избиении полицейского, пытавшегося помешать ему ломать барьеры на железнодорожном переезде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Челябинской области, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, днем 22 июня этого года мужчина вместе с супругой на личном автомобиле подъехали к регулируемому железнодорожному переезду на участке перегона станция Карталы-2 – станция Начальное. В это время переезд был закрыт специальной подъемной плитой заградительного устройства, так как к нему приближался поезд.

Но подогретый алкоголем южноуралец решил не ждать открытия переезда, вышел из машины и начал «устранять препятствие» к проезду – прыгал по подъемной плите, сломал шлагбаум.

Утихомирить дебошира попытались прибывшие на место сотрудники транспортной полиции. Однако, присутствие стражей порядка только еще больше раззадорило нетрезвого автомобилиста. Южноуралец схватил одного из полицейских за плечо и начал отталкивать его от себя, попутно пытаясь ударить в лицо. В итоге, сотрудник полиции получил множественные гематомы.

В настоящее время следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрошены сотрудники транспортной полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью сотрудника полиции, проводятся иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.20

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