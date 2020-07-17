В Челябинской области главбух увела у работодателя 2 миллиона рублей

В Чесменском районе передано в суд дело главбуха предприятия, обманувшей работодателя и службу занятости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи отдела полиции Чесменского района завершили расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата) и частью 3 статьи 159.2 (мошенничество при получении выплат) УК РФ.

Из материалов дел следует, что 60-летний владелец коммерческого предприятия, обнаружив недостачу средств, обратился в полицию. Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД в ходе оперативных мероприятий выяснили, что деньги присвоила главный бухгалтер организации. 40-летняя женщина в соответствии с должностными обязанностями имела доступ к банковскому счету предприятия. В течение длительного времени она переводила средства со счета организации на свой личный счет. Общий ущерб составил более 2,1 миллиона рублей.

Кроме того, чесменка внесла заведомо ложные сведения в свою трудовую книжку об увольнении из учреждения и в справку о средней заработной плате за последние три месяца работы. После чего обратилась в Центр занятости населения Чесменского района. На основании предоставленных документов ей выплатили пособие по безработице в размере свыше 23 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовных дел окончено, материалы с обвинительным заключением прокурора направлены в Чесменский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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