На Южном Урале сразу после очередного ослабления ограничений выявляемость коронавируса пошла в рост

Число южноуральцев, подхвативших коронавирус, вплотную приблизилось к 10 тысячам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 17 июля в регионе подтверждены 9931 случай заболевания COVID-19 (+145 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3391 человек.

За прошедшие сутки выписаны 73 человека. Всего 6296 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли 4 человека. У пациентки 69 лет врачи диагностировали диффузный кардиосклероз (ковид сопутствующий). 60-летняя пациентка страдала циррозом печени и печеночно-клеточной недостаточностью (ковид сопутствующий). Причиной смерти 83-летней жительницы региона стали атеросклеротический кардиосклероз и хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий). У 78-летнего южноуральца диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ковид сопутствующий).

Всего с начала пандемии скончались 203 зараженных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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