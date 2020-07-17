«Имбирное дело»: представителям «Монетки» придется отвечать за сомнительную скидку

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении торговой сети «Монетка».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ООО «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка», Екатеринбург) не представило в антимонопольный орган доказательств исполнения предупреждения о прекращении недобросовестных конкурентных действий. Компания сообщила, что не согласна с требованиями антимонопольщиков.

Напомним, в конце мая ведомство установило, что в магазинах торговой сети «Монетка» в Челябинске размещается информация о продаже имбиря с существенными скидками. «Такие сведения могут создать у потребителей впечатление о приобретении данного продукта по более выгодным ценам, чем в других торговых сетях. При этом цена со скидкой в «Монетке» была сопоставима со стоимостью имбиря в других торговых сетях – 199 или 399 рублей», – отметили в региональном УФАС.

Торговая сеть в месте выкладки данного товара указывала, что его цена составляет 99,90 рублей за 100 граммов (999 рублей за один килограмм). Цена, как это обычно происходит при информировании о предоставлении скидки, была перечеркнута. Далее покупателю сообщалось о размере скидки – 59% или 79%.

Челябинское УФАС России в своем предупреждении указало, что распространяемая в торговой сети информация о розничной цене на имбирь 99,90 рублей за 100 граммов (999 рублей за один килограмм) не является конкурентной в указанные даты. Так, в иных торговых сетях стоимость имбиря не превышала 550 рублей за один килограмм.

«Заявленные скидки являются лишь способом привлечения внимания покупателей к товару, который в период введения режима повышенной готовности вызвал ажиотажный спрос у населения, в том числе в связи с публикациями о его эффективности в профилактике и лечении COVID-19, – рассказали в пресс-службе областного УФАС. – При этом на момент реализации имбиря по указанной цене жителям Челябинской области сообщалось о необходимости приобретения продуктов в ближайших торговых объектах. Соответственно, у потребителей «Монетки» могло сложиться впечатление о высокой исходной стоимости имбиря и его приобретении по выгодной цене именно в этой торговой сети».

Более того, специалистами Челябинского УФАС России была произведена покупка данного имбиря. На кассовом чеке было указано, что скидка на товар не предоставляется. При этом указана его стоимость в размере 399 рублей.

О том, что скидка на имбирь у данного ритейлера не предусмотрена, также свидетельствовала информация в магазине по улице Петра Сумина, 2. Отпускная цена на имбирь была указана в размере 49, 99 рублей за 100 граммом без сведений о каких-либо скидках.

«Таким образом, в действиях компании содержатся признаки недобросовестной конкуренции по отношению к иным торговым сетям», – делают вывод антимонопольщики.

Рассмотрение дела назначено на 28 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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